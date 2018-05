Rússia perde amistoso para seleção não classificada para a Copa

A Rússia, país-sede da próxima Copa do Mundo, foi derrotada nesta quarta-feira pela seleção austríaca, que não se classificou ao Mundial. A Áustria marcou 1 a 0 jogando em casa, em Innsbruck, gol de Schopf, aumentando assim a série sem vitórias da seleção russa. A Rússia estreia na Copa contra a Arábia Saudita, dia 14 de junho, em Moscou, na partida inaugural do Mundial 2018.

A última vitória russa foi no dia 7 de outubro de 2017, em amistoso com a Coreia do Sul, em Moscou, por 4 a 2. Desde então, foram seis partidas – quatro derrotas e dois empates. O time ocupa a 66ª colocação no Ranking da Fifa.

Veja a lista de jogos da Rússia desde a última vitória

07/10/2017 – Rússia 4 x 2 Coreia do Sul – Amistoso (Moscou, Rússia)

10/10/2017 – Rússia 1 x 1 Irã – Amistoso (Kazan, Rússia)

11/11/2017 – Rússia 0 x 1 Argentina – Amistoso (Moscou, Rússia)

14/11/2017 – Rússia 3 x 3 Espanha – Amistoso (São Petesburgo, Rússia)

23/03/2018 – Rússia 0 x 3 Brasil – Amistoso (Moscou, Rússia)

27/03/2018 – Rússia 1 x 3 França – Amistoso (São Petesburgo, Rússia)

30/05/2018 – Áustria 1 x 0 Rússia – Amistoso (Innsbruck, Áustria)