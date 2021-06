Rogério Ceni testa positivo para Covid-19 e não comandará o Flamengo

O Flamengo informou na manhã desta terça-feira, 8, que o técnico Rogério Ceni testou positivo para Covid-19 em exames realizados na segunda. De acordo com o clube, Ceni ficará ausente pelas duas próximas partidas. A equipe será dirigida pelo auxiliar Maurício Souza, do sub-20, que terá outro auxiliar, Márcio Torres, ao seu lado.

Além do treinador, outros quatro membros da comissão técnica já haviam sido diagnosticados com o novo coronavírus: Charles Hembert e Nelson Simões, auxiliares, Leandro Costa, analista de desempenho, e Marcos Vinicius, roupeiro. Entre os jogadores, Arrascaeta, que se apresentou a seleção uruguaia, e o meia Max, do sub-20.

Os próximos compromissos do Flamengo acontecem na quinta-feira, 10, diante do Coritiba, válido pela primeira partida da terceira rodada da Copa do Brasil, em Curitiba. No domingo, 13, a equipe recebe o América-MG, no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Em teste realizado na última segunda-feira (07.06), o técnico Rogério Ceni foi diagnosticado com covid-19. O time será assumido nos próximos dois jogos pelo Maurício Souza, junto com o auxiliar Márcio Torres. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 8, 2021

Sob o comando de Ceni, o time não é derrotado desde 15 de abril, quando perdeu por 1 a 0 para o Vasco, pelo Campeonato Carioca. Desde então, já são 13 partidas consecutivas sem perder. Neste ano, o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, e do estadual.

