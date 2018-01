Rogério Ceni completa 45 anos em boa fase no Fortaleza

O ex-goleiro Rogério Ceni completa 45 anos nesta segunda-feira, em um momento feliz da nova carreira de treinador. O ídolo do São Paulo tem 100% de aproveitamento em suas primeiras partidas no comando do Fortaleza.

Em duas partidas pelo Campeonato Cearense, seu time chegou a duas vitórias com seis gols marcados e nenhum sofrido. Na estreia, o Fortaleza goleou o Uniclinic por 4 a 0, e neste domingo fez 2 a 0 sobre o Maranguape. O grande destaque desse bom início de estadual é o atacante Gustavo, emprestado pelo Corinthians, que marcou cinco gols.

Nesta segunda-feira, o São Paulo dedicou uma postagem ao aniversário de seu ídolo. Rogério defendeu a meta do clube de 1992 a 2015 e, no ano passado, foi demitido após seis meses em sua primeira experiência como treinador.