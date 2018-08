Reservas do Grêmio derrotam Flamengo e encostam no líder do Brasileiro

O Grêmio venceu neste sábado o Flamengo por 2 a 0, na Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Usando reservas, o Tricolor Gaúcho mostrou mais disposição e aplicação em campo. Já o Rubro-Negro foi um time apático e foi presa fácil para os gaúchos.

O grande destaque da partida ficou por conta da atuação do centroavante Jael que fez um gol, aos 46 minutos da etapa inicial, perdeu um pênalti e ainda deu assistência para o tento de Marinho, que marcou com dois minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, aos 50, Paquetá faz grande jogada pela esquerda e cruzou para Uribe, que apareceu na pequena área e finalizou na trave. Essa foi a única oportunidade de gol para o Flamengo em todo o jogo.

Os gaúchos mantiveram o tabu de 24 anos sem serem derrotados pelo Flamengo em Porto Alegre. Com o resultado, o Grêmio ocupa, de forma momentânea, o terceiro lugar com 30 pontos. O Flamengo, que tem 34 pontos, pode perder a liderança em caso de vitória do São Paulo sobre o Vasco, neste domingo.

Agora, os dois clubes dão uma pausa no Brasileirão. O Grêmio visita, na terça-feira, 7, o Estudiantes, às 21h45, no Estádio Ciudad de La Plata, pela primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Pela mesma competição e no mesmo horário, o Flamengo recebe, na quarta, o Cruzeiro, no Maracanã.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Grêmio enfrenta no dia 12, domingo, o Vitória, às 19h, na Arena. No mesmo dia o Flamengo pega o Cruzeiro, às 16h, no Maracanã.