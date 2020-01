Rensenbrink, integrante do ‘Carrossel Holandês’, morre aos 72 anos

O ex-atacante Robert Rensenbrink, que fez parte do lendário Carrossel Holandês ao lado de Johan Cruyff, morreu na sexta-feira 24, aos 72 anos, devido a uma atrofia muscular espinhal diagnosticada em 2012, segundo anunciou a família em comunicado divulgado neste sábado.

Resenbrink foi vice-campeão da Copa do Mundo duas vezes, em 1974 e 1978. Na segunda, quando Holanda e Argentina empatavam em 1 a 1, o atacante acertou a trave no último minuto do tempo regulamentar, e os argentinos venceram por 3 a 1 na prorrogação.

Apelidado de “homem-serpente” na Holanda, Rensenbrink vestiu a camisa da seleção 46 vezes, nas quais marcou 14 gols. Em 11 de junho de 1978, na Argentina, marcou o milésimo gol da história da Copa do Mundo.

Revelado pelo DWS, de Amsterdã, o atacante assinou com o Club Brugge quando tinha 18 anos. Depois, jogou por Anderlecht, Portland Timbers e Toulouse.