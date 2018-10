Renato reclama de ‘roubo’ do VAR e Gallardo admite ter descumprido regra

O Grêmio demonstrou revolta depois da derrota por 2 a 1 para o River Plate, que tirou o time da final da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira, em Porto Alegre. O técnico Renato Gaúcho foi o mais incisivo e chegou a falar em “roubo” do árbitro assistente de vídeo (VAR), no lance do primeiro gol argentino. Do outro lado, o treinador do River Marcelo Gallardo celebrou a façanha e admitiu que descumpriu as normas da Conmebol ao descer para o vestiário do time no intervalo, mesmo estando suspenso.

Renato disse estar com “raiva” e “p* da vida” e reclamou especialmente de o fato de o gol de Rafael Borré não ter sido revisado, já que a bola bateu no braço do jogador colombiano antes de entrar, em lance interpretativo. “O Grêmio foi roubado. Acho que o lance não tem dúvida. Será que era o Stevie Wonder (cantor cego) não veria?”

O Grêmio só não está classificado por causa do VAR. Se funciona, eu estaria sorrindo, a torcida feliz, e o Grêmio na final da Libertadores. Estaria tudo certo. O Grêmio foi roubado. Vendo o jogo naquela cabine, como o cara não vê, com aquele monte de câmera, que o jogador faz o gol com o braço? Será que ele vai dormir hoje por causa disso? Quem sabe até vai, porque não tem nada está nem aí para o Grêmio”, completou.

O “atrevimento” de Gallardo

O técnico do Grêmio também reclamou do fato de o rival Marcelo Gallardo ter sido flagrado com um comunicador nos camarotes e de ter sido flagrado entrando no vestiário do River no intervalo, mesmo estando suspenso pela Conmebol. Segundo Portaluppi, a atitude é mais uma prova da “desmoralização da Conmebol.”

“No mínimo, teriam que ter tirado o treinador do vestiário. (…) Amanhã, a Conmebol suspende o Gallardo por 100 dias, e o River está na final. Eu queria estar suspenso por 200 dias e na final. É uma humilhação da Conmebol, foi um desrespeito ao Grêmio.”

Sem o menor constrangimento, Gallardo admitiu a infração e disse não se arrepender. “Tomei o atrevimento de descer para falar com os jogadores, porque achei que eles precisavam e eu também. Talvez tenha descumprido uma regra, reconheço, assimilo e assumo isso, mas era uma necessidade, era o que eu sentia que tinha de fazer e não me arrependo de nada”, disse, diante da imprensa argentina.

A vingança de Pato contra Bressan

A derrota do Grêmio teve repercussão até na China. O atacante Alexandre Pato, revelado pelo Inter e atualmente no Tianjin Quanjian, usou as redes sociais para “se vingar” do zagueiro tricolor Bressan, depois de cinco anos. Pato postou uma imagem do famoso pênalti de “cavadinha” que errou contra o Grêmio, na Copa do Brasil de 2013, na qual Bressan aparece zombando de seu erro e citou trecho de uma música de Justin Timberlake para dizer que “tudo que vai volta”.”

O Bressan!!! 😂😂😂😂 ta rindo agora??? Hahahaha velha música : “what goes around… comes around” pic.twitter.com/vRaKjnqP83 — PATO (@AlexandrePato) October 31, 2018

“O Bressan! Tá rindo agora?”, escreveu Pato, em referência ao pênalti cometido por Bressan, que garantiu a classificação do River nos últimos minutos da partida em Porto Alegre.