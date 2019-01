Reforço do Corinthians, Boselli se despede do Léon no meio da torcida

Mauro Boselli, a principal esperança de gols do Corinthians para a temporada, retornou ao México para finalizar os trâmites de sua mudança para o Brasil e também para se despedir dos torcedores do León, clube que defendia desde 2013 e do qual é o segundo maior artilheiro da história.

O atacante argentino de 33 anos se uniu aos fanáticos na arquibancada na derrota para o Alebrijes de Oaxaca, por 1 a 0, pela Copa do México. Boselli cantou em meio aos torcedores e até posou para foto com uma torcedora com a camisa do Corinthians. Na saída do estádio, disse que “não há melhor despedida que essa, estou muito agradecido e emocionado com esta torcida, isso não tem preço.”

Desde la popular puerta 5, el centro de nuestros corazones, despedimos a @mauroboselli. ¡Éxito en @Corinthians! ¡Gracias “Matador”! pic.twitter.com/VWmCpqr6MZ — Club León (@clubleonfc) January 10, 2019

Mejor despedida que esta no hay: @mauroboselli pic.twitter.com/gmXl2IoxNV — EL CHAVO Oseguera (@Omaroseguera) January 10, 2019