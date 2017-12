Raí é o novo diretor de futebol do São Paulo

Um dos maiores ídolos da história do São Paulo, Raí é o novo diretor de futebol do tricolor. O ex-meia substitui Vinícius Pinotti, que deixou o clube nesta quarta-feira, após divergências com o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Leco costuma apostar em voltas de ídolos do clube para ajudar o clube. Em 2016, trouxe Marco Aurélio Cunha para ser diretor executivo, quando o time lutava contra o rebaixamento. Em 2017, apostou em Rogério Ceni como treinador da equipe, mas acabou demitindo o ex-goleiro na nona rodada do Campeonato Brasileiro. Também trouxe Hernanes de volta para ajudar na briga contra o rebaixamento pelo segundo ano consecutivo.

Raí jogou no São Paulo entre 1987 e 1993 e entre 1998 e 2000. Conquistou cinco campeonatos paulistas, um brasileiro, duas Libertadores e um Mundial de Clubes no Tricolor paulista. Também foi eleito melhor jogador atuando no Brasil e na América do Sul em 1992.