Quem são as promessas que podem brilhar na Copa do Mundo

Jovens que disputarão seu primeiro Mundial podem surpreender e brilhar, mesmo com pouca idade. Alguns nomes que merecem fazer parte dessa lista.

Kylian Mbappé (França) – 10 jogos, 1 gol

Atacante parceiro de Neymar no PSG terá 19 anos durante a Copa do Mundo, mas promete ser o grande nome da França. Estreou pela seleção principal em 2017, mas já ganhou espaço no time por sua qualidade.

Ousmane Dembelé (França) – 7 jogos, 1 gol

Marcus Rashford (Inglaterra) – 15 jogos, 2 gols

na última janela de transferências, sofreu com lesão nesta temporada, mas deve voltar bem na disputa da Copa. Terádurante a disputa.

Maior revelação do futebol inglês nas últimas temporadas. Jogador ganhou espaço no Manchester United e também na seleção inglesa. Terá 21 anos durante a disputa da Copa.

Dele Alli (Inglaterra) – 22 jogos, 2 gols

Destaque do Tottenham, que vem fazendo grandes Campeonatos nas últimas temporadas, o meia terá 22 anos em sua primeira Copa.

Marco Asensio (Espanha) – 8 jogos, 0 gol

Grande revelação do Real Madrid, o atacante é apontado como uma das promessas mundiais para o futuro. Com 22 anos, jogará sua primeira Copa do Mundo.

Andreas Christensen (Dinamarca) – 14 jogos, 1 gol

Após se destacar na Alemanha por empréstimo, retornou ao Chelsea, clube pelo qual conquistou o Campeonato Inglês em 2014/2015. É titular no clube e deve amadurecer mais, para chegar na Copa e ser o destaque da Dinamarca, com 22 anos.

Kelechi Iheanacho (Nigéria) – 14 jogos, 8 gols

Após se destacar no Manchester City, o jogador foi contratado do Leicester City e é um dos destaques da seleção nigeriana. Terá 21 anos na disputa da Copa.

Alex Iwobi (Nigéria) – 14 jogos, 4 gols

O atacante do Arsenal terá 22 anos durante a Copa. Foi revelado pelo clube inglês em 2015. É sobrinho de Jay-Jay Okocha.

Gabriel Jesus (Brasil) – 13 jogos, 8 gols

Grande revelação do Palmeiras campeão brasileiro de 2016, terá 21 anos e, se a contusão que sofreu no último jogo pelo Manchester City em 2017 não o prejudicar, será o camisa 9 da seleção brasileira. Teve um ótimo começo, marcando muitos gols.

Leroy Sané (Alemannha) – 9 jogos, 0 gol



A Alemanha terá bons jovens que farão sua primeira Copa (Kimmich, Weigl, Goretzka, Brandt e Timo Werner), mas o Sané é o grande destaque. O jogador, que terá 22 anos durante Mundial, tem se destacado com no imbatível City com o Guardiola.

André Silva (Portugal) -18 jogos, 11 gols

Companheiro de ataque de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa e tido, pelo próprio jogador do Real Madrid, como o futuro de Portugal, terá 22 anos durante a disputa. Jogador do Milan só fez menos gols que o CR7 nas Eliminatórias defendendo a seleção lusa.