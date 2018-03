Putin bate bola com Infantino no Kremlin, a 100 dias da Copa

O presidente russo Vladimir Putin demonstrou suas (poucas) habilidades com a bola ao trocar passes no Kremlin, em Moscou, com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em um vídeo promocional divulgado nesta terça-feira, a 100 dias do início da Copa do Mundo de 2018.

No vídeo, é possível ver inicialmente vários ex-jogadores fazendo embaixadinhas com a bola enquanto uma contagem mostra os dias que faltam para o Mundial. Depois disso, aparece Putin, que é conhecido por não ser um grande fã de futebol, em um salão do Kremlin, onde bate bola com Infantino.

“Algumas pessoas mal conseguem esperar pelo maior espetáculo da Terra”, diz o vídeo, do qual participam grandes astros do futebol como Diego Maradona, Ronaldo, Carles Puyol, Diego Forlán e Carlos Valderrama, entre muitos outros.

Apesar da data próxima, das 12 arenas que serão utilizadas no Mundial, seis estádios ainda não estão prontos: Ecaterimburgo, Kaliningrado, Nizhny Novgorod, Volgogrado, Saransk e Samara. A abertura da Copa acontece em 14 de junho, no estádio Luzhniki de Moscou, na partida entre Rússia e Arábia Saudita.