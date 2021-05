PSG goleia, conta com tropeço do Lille e ainda sonha com título do Francês

O sonho do título do Campeonato Francês segue vivo para o Paris Saint-Germain. Pela 37ª e penúltima rodada da competição, o PSG recebeu o Reims, neste domingo, 16, e goleou por 4 a 0. A vitória mantém o time de Paris vivo pela taça, já que o Lille, atual líder, empatou por 0 a 0 com o Saint-Étienne, em casa. Mais distante, mas também na disputa, o Mônaco venceu o Rennes por 2 a 1.

Agora, o Lille soma 80 pontos na ponta da tabela e vê o PSG colado, com apenas um ponto a menos. Já o Mônaco tem 77 pontos e estaciona na terceira posição. Todos os jogos da última rodada serão no domingo, 23, às 16h. O PSG visita o Stade Brestois, enquanto o Lille encara o Angers e o Mônaco enfrenta o Lens.

Os gols da vitória do time da capital foram marcados pelos brasileiros Neymar e Marquinhos, além de Kylian Mbappé e Moise Kean. O Mônaco venceu com tentos de Wissam Ben Yedder e Aleksandr Golovin, e sofreu um de Axel Disasi.

🧾 Une victoire pour continuer d’y croire !#PSGSDR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 16, 2021