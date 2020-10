PSG goleia Angers por 6 a 1 com dois gols de Neymar

Atualizado em 2 out 2020, 18h16 - Publicado em 2 out 2020, 18h14

O Paris Saint-Germain segue em franca recuperação no Campeonato Francês e nesta sexta-feira, 2, não tomou conhecimento do Angers, com uma goleada por 6 a 1, no Parque dos Príncipes, na capital francesa, pela sexta rodada. De volta ao time após sofrer uma leve contratura muscular, Neymar foi o destaque da partida com dois gols.

Logo no início do jogo, o italiano Alessandro Florenzi marcou seu primeiro gol pelo PSG em bonito chute. Pouco depois, Neymar marcou o segundo, completando linda jogada de Kylian Mbappé. No início da segunda etapa, o brasileiro voltou a mostrar oportunismo ao aproveitar rebatida na área e marcar seu segundo gol na temporada.

Ismael Traoré descontou para o Angers, mas Julian Draxler, Idrissa Gueye e Mbappé fecharam a goleada para o PSG. Com o resultado, o PSG, que havia começado mal a temporada, emendou sua quarta vitória consecutiva e chegou a 12 pontos, um a menos que o líder Rennes (que ainda joga nesta rodada).