Procon quer retirada de rede no setor visitante da arena do Palmeiras

A Fundação Procon-SP informou nesta quarta-feira, 14, que agendou para a próxima sexta-feira, 16, um encontro com o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, no Allianz Parque, para propor a retirada da rede de proteção instalada no setor visitante do estádio – uma exigência da Polícia Militar que vem sendo alvo de reclamações de torcedores de diversas equipes.

O diretor executivo do Procon, Fernando Capez, pretende “verificar o quanto é prejudicada a visão do torcedor pela rede instalada, segundo o clube, por exigência das autoridades de segurança”, diz a fundação em comunicado. O Procon solicitou a presença de algum representante da Polícia Militar e do Palmeiras, “para que juntos busquem uma solução, que deve ser a retirada da rede”.

No último domingo 11, torcedores do Bahia usaram as redes sociais para reclamar da falta de visibilidade no setor e também do preço dos ingressos, que ultrapassavam 100 reais. Segundo o Procon, “não há como manter uma tela atrapalhando a visão do torcedor, implicando em uma abusividade na relação de consumo, com prejuízo inaceitável para o consumidor.”

É exatamente esta a visão da torcida visitante no Allianz Parque @Palmeiras Um claro atentado contra o Estatuto do Torcedor e direitos do Consumidor. pic.twitter.com/yY0JS5OtJk — Convergência Tricolor (@ConverTricolor) August 11, 2019

A rede foi colocada no Allianz Parque por ordem da Polícia Militar para que não fossem mais arremessados objetos do setor visitante em direção a arquibancada inferior, destinada a palmeirenses, como ocorreu em algumas partidas.