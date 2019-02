‘Problemas não se resolvem com likes’, diz técnico da Inter sobre Icardi

Segue a novela entre a Inter de Milão e seu ex-capitão, o atacante argentino Mauro Icardi, afastado por conflito com a diretoria sobre sua renovação. Nesta quarta-feira, 20, o treinador da equipe, Luciano Spaletti, comentou sobre o assunto e alfinetou o jogador – e, indiretamente, sua esposa e agente, Wanda Nara, que vem tratando do caso via TV e redes sociais.

“Esse tipo de situação não se resolve com mensagens e ‘likes’. Resolve-se com palavras, cara a cara. Tem de haver contato real, temos de estar juntos. É mais fácil fazer as coisas como antigamente. Dizemos e fazemos o que nos parece correto. Tento passar mensagens que cheguem a todos”, disse Spaletti, sem poder contar com seu principal jogador.

“Para Icardi, um plano de recuperação será implementado, com menos rede social e mais realidade”, completou o treinador, que ainda revelou os resultados de uma possível lesão do jogador. “Essa manhã, Icardi passou por exames devido à dores no joelho direito. As imagens não mostraram nada em comparação com as realizadas no começo da temporada”, declarou.

Em menos de dez dias, o atacante perdeu a braçadeira, deixou de ser relacionado e acumulou polêmicas extracampo, entre elas uma discussão desagradável com sua irmã – Ivana Icardi usou o Twitter para dizer que Wanda é uma “víbora”, aproveitadora e que afastou o jogador dos familiares, entre outras ofensas, que incluíram lembranças do período em que a modelo argentina era casada com Maxi López, hoje no Vasco, com quem tem três filhos.

Também via redes sociais, Icardi rebateu a irmã e pediu que ela ocupasse seu tempo com um “emprego de verdade”. Ivana ainda compartilhou notícias de que o Real Madrid desistiu de contratar Icardi temendo as polêmicas com Wanda Nara e voltou a criticar o trabalho da agente.

Como esto no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdicias en tw con pavadas en TRABAJAR!!! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos tambien, ya que nunca pediste por ellos en tw. Chauu!! — MauroIcardi (@MauroIcardi) February 16, 2019

Nesta quinta-feira, 21, a Inter de Milão enfrenta o Rapid Viena, no Estádio Giuseppe Meazza, pela Liga Europa, e novamente o argentino não estará sequer no banco de reservas.

(com Gazeta Press)