Presidente do São Paulo é internado com Covid-19

O São Paulo anunciou neste sábado, 31, que Julio Casares foi internado com Covid-19. Apesar de apresentar sintomas leves da doença, o presidente do clube paulista ficará no Hospital Albert Einstein, na zona oeste da capital paulista, por recomendação médica.

“O presidente, embora apresente um quadro com sintomas leves, passará alguns dias internado, para receber os cuidados adequados enquanto tem seu quadro clínico monitorado em tempo real. Julio Casares está bem e brevemente estará recuperado”, escreveu o clube do Morumbi, em suas redes sociais.

O mandatário testou positivo para a Covid-19 na última sexta-feira, 30, e estava recebendo orientações do departamento médico do São Paulo.

Por recomendação médica, o Presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares (@juliocasares_SP), dirigiu-se até o Hospital Albert Einstein no início da noite desta sexta-feira (30) para seguir seu tratamento para Covid-19. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 31, 2021