Presidente do Atlético-PR cogita mudar cor, escudo e até nome do clube

Mário Celso Petraglia, presidente do Atlético Paranaense, afirmou na última quarta-feira,14, que, além de tentar mudar as cores e escudo do clube, também pretende trocar o nome da equipe. Em entrevista à ESPN Brasil, o dirigente disse querer retirar o ‘Atlético’ do nome para o clube ser conhecido apenas como ‘Paranaense’.

“Clube Atlético tem vários, Mineiro, Boca Juniors, River Plate, e nós, o Paranaense. O Atlético-MG se apossou do prenome porque não gosta do ‘Mineiro’. Eu gostaria que nos chamássemos de Paranaense. É ‘meu’ nome, e é assim que somos conhecidos na América do Sul”, explicou Petraglia.

A intenção do dirigente é de criar uma identidade própria para o clube, tentando, também, se projetar no cenário internacional. Na última semana, em entrevista à Rádio Transamérica, de Curitiba, Petraglia afirmou que mudaria cor e escudo da equipe. “Não terá nada parecido no mundo. Vamos ter uma nova identidade visual. Quem disse que o Atlético tem que ser rubro-negro?”, contou. O presidente revelou, na última quarta, que a nova cor do Atlético será “vinho, uma fusão de preto e vermelho”.

De acordo com o estatuto do Atlético Paranaense, só é permitido mudar as cores do clube caso seja para fins comemorativos ou de caráter mercadológico. Além disso, a proposta de mudança deve ser aprovada por, no mínimo, dois terços dos membros do Conselho Deliberativo do clube em uma reunião extraordinária.

Segundo Petraglia, o projeto de design das novas cores e escudo do clube já estão sendo produzidas por “empresas especializadas”. O presidente assumiu que vem recebendo críticas pelo projeto, mas se defendeu. “Há alguns anos, decidi não disputar o Estadual, muita gente reclamou e hoje me dão razão”, concluiu.