Ponte Preta anuncia retorno de Luis Fabiano para 2019

A volta do ídolo Luis Fabiano à Ponte Preta, clube pelo qual foi revelado, acontecerá, mas apenas em 2019. Recuperando-se de um problema no joelho direito na equipe de Campinas, o atacante de 37 anos se reuniu com dirigentes nesta quinta-feira e acertou seu retorno para a disputa do Campeonato Paulista.

“Em reunião realizada na manhã de hoje, Ponte Preta e o atacante Luís Fabiano decidiram por não assinar contrato para este ano. O atleta seguirá em recuperação na Ponte e a expectativa é de que ele seja integrado ao elenco para a disputa do Paulista de 2019, em tudo correndo conforme esperado”, publicou o clube.

A ideia inicial da Ponte Preta era contar com Luís Fabiano já nesta temporada, para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Como a recuperação do atleta exige ainda cerca de 60 dias, decidiu-se adiar sua estreia para o ano que vem. O atacante não joga desde novembro do ano passado, quando defendeu o Vasco no Brasileirão. Desde abril ele se recupera no clube de Campinas.

Luis Fabiano foi revelado pela Ponte Preta em 1998, quando era conhecido apenas como Fabiano. Em 2000, foi negociado com o Rennes, do futebol francês e voltou ao Brasil em 2001 para defender o São Paulo. No Morumbi, passou a ser chamado de Luis Fabiano, para se diferenciar do meia Fabiano, e se tornou um ídolo tricolor. Ainda jogou no futebol europeu por Porto e Sevilla e foi o camisa nove da seleção brasileira na Copa de 2010.