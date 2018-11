Piqué recebe multa por dirigir com habilitação cassada

O zagueiro espanhol Gerard Piqué, do Barcelona, terá que pagar uma multa de 48.000 euros (pouco mais de 207.000 reais), após ser condenado nesta segunda-feira, 26, por dirigir portando habilitação suspensa, devido ao excesso de pontos perdidos.

Em audiência, o zagueiro admitiu a má conduta e aceitou a pena, depois que agentes da Guarda Urbana o flagraram em agosto conduzindo o veículo sem permissão. O julgamento aconteceu pouco depois do treino da manhã no centro de treinamento do Barcelona, em que Piqué participou normalmente. Em seguida, o jogador se dirigiu com o advogado ao tribunal.

Segundo a sentença, o zagueiro espanhol dirigia o veículo, mesmo sabendo que não tinha direito a fazê-lo, por ter esgotado o saldo dos pontos na carteira, devido processo iniciado em 13 de julho do ano passado, quando Piqué foi notificado.