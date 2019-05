Pelé se encontra com Obama em SP: ‘Feliz por estarmos no mesmo time’

Met with President Obama while he was in town. We spoke about how to work together to make the world better. Happy we are on the same team. // Me encontrei com o @BarackObama. Nós falamos sobre como trabalharmos juntos para fazer o mundo melhor. Feliz por estarmos no mesmo time. pic.twitter.com/QEHbGsqNyP

