Pedro, do Fluminense, terá de operar e só volta em 2019

O atacante Pedro, do Fluminense, só voltará a jogar em 2019. Nesta terça-feira, o médico Dr. Michael Simoni, diretor de saúde do Fluminense, informou que o atacante de 21 anos terá de passar por cirurgia para se recuperar de uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em partida contra o Cruzeiro, em 25 de agosto. O tempo estimado de recuperação é de seis meses.

No momento da lesão, Pedro era o artilheiro do Brasileirão e estava convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, mas teve de ser cortado da lista de Tite para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador. Ele foi substituído por Richarlison, seu ex-companheiro de Fluminense, atualmente no Everton. Maiores detalhes da lesão de Pedro serão divulgados pelo Fluminense em entrevista coletiva nesta terça-feira.