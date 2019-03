Paulistão: como assistir ao clássico Corinthians x Santos

O Corinthians recebe o Santos neste domingo, 10, a partir das 16h (de Brasília), em Itaquera, em partida válida pela 10ª e antepenúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O clássico será transmitido em TV aberta para São Paulo pela Rede Globo e na fechada pelo Premiere.

O Santos tem a melhor campanha da competição, lidera o Grupo A, com 22 pontos, e está praticamente classificado para a fase eliminatória. O Corinthians atravessou um momento turbulento no início da temporada, mas se mantém na liderança do Grupo C, com 14 pontos, seguido de perto por Ferroviária e Bragantino.

As duas equipes já se enfrentaram neste ano, às vésperas do Paulistão, em Itaquera, e empataram em 1 a 1. O atacante Gustavo marcou para o Corinthians e o zagueiro Pedro Henrique anotou um gol contra, para o Santos. Artilheiro do Corinthians, Gustavo ainda se recupera de lesão no joelho e desfalca a equipe no clássico – será substituído pelo argentino Mauro Boselli. O Santos terá o retorno do meia peruano Christian Cueva, que estava afastado por problemas pessoais.

Este é o 289º encontro das equipes na história. O Corinthians leva vantagem no confronto com 114 vitórias, contra 93 do Santos. No Paulistão, são 199 partidas, com 82 triunfos corintianos, 61 dos santistas e 56 empates.