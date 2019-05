Paquetá é expulso por agredir árbitro em vitória do Milan

O Milan derrotou o Bologna por 2 a 1 nesta segunda-feira, jogando no San Siro, na partida que fechou a 35ª rodada do Campeonato Italiano. O brasileiro Lucas Paquetá foi o destaque negativo da partida, ao ser expulso por dar um tapa na mão do árbitro.

Suso e Borini marcaram para os mandantes, enquanto Destro descontou para os visitantes. O resultado deu sobrevida ao time treinado por Genaro Gattuso na complicada briga por uma vaga da Liga dos Campeões. O Milan foi à quinta colocação, com 59 pontos, posição que dá direito à classificação à Liga Europa.

Paquetá vinha bem na partida e, pouco antes de sua expulsão, participou do segundo gol. O jogador revelado pelo Flamengo arriscou chute de fora da área e o goleiro do Bologna espalmou para o lado. Na sobra, Borini mostrou oportunismo para ampliar o marcador.

O Milan se complicou quando Paquetá foi expulso aos 27 minutos da segunda etapa. O brasileiro sofreu uma falta, mas recebeu o cartão amarelo por reclamação. Surpreso com a punição, deu um tapa na mão do árbitro, que não hesitou e aplicou o cartão vermelho ao meio-campista, que ainda corre risco de ser suspenso.

Paquetá expulso após dar esse tapa no árbitro pic.twitter.com/lptBGpJtn3 — insta: @Diariodetorcedor ™️ (@tweettorcidas) May 6, 2019

O meia Bakayoko e o técnico Gattuso, do Milan, se envolveram em outra confusão. Ainda no primeiro tempo, o argentino Biglia se lesionou e o treinador chamou o francês para o aquecimento. Gattuso, porém, se irritou com a demora de Bakayoko e optou por colocar Mauri. As câmeras flagraram o técnico e o atleta reserva trocando xingamentos.

Na próxima rodada, o time visita a Fiorentina, no sábado, 11, às 15h30. Já o Bologna estacionou na 15ª colocação, com 37 pontos somados, e ainda não escapou do risco de ser rebaixado. O próximo compromisso da equipe é contra o Parma, em casa, na segunda-feira, 12, às 14h.