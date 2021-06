Palpites do guia PLACAR: os favoritos ao título da Euro

A 16ª edição da Eurocopa, que terá início nesta sexta-feira, 11, e contará com 24 seleções, reúne por si só aperitivos de sobra. Não faltam candidatos a potenciais jovens destaques do torneio, ao prêmio individual de melhor jogador e, claro, favoritos a conquista da competição. Na edição especial de maio, com o Guia da Copa América e da Eurocopa, PLACAR listou cinco seleções eleitas pela redação como as principais candidatas ao título.

Itália, Bélgica, Inglaterra, França e Espanha foram as equipes escolhidas. Deixamos de fora deste primeiro grupo potenciais como Portugal, o último campeão, e a Alemanha, seleção com seis finais e três conquistas de Euro. Vale lembrar que sempre há espaço para zebras – a Grécia, de 2004, que nos diga. A revista digital está disponível para dispositivos iOS e também Android e a versão impressa chegou às bancas de todo o país no último dia 25.

Itália

No Grupo A da competição, ao lado de Suíça, País de Gales e Turquia, a equipe dirigida pelo técnico Roberto Mancini deixou para trás o vexame da não classificação para última Copa do Mundo. Hoje, se vale de longa invencibilidade – desde 10 de setembro de 2018, quando perdeu por 1 a 0 para Portugal, pela Liga das Nações. Ganhou todos os dez jogos que disputou nas Eliminatórias da Euro. Na equipe, conta com três brasileiros: o lateral esquerdo Emerson Palmieri, o zagueiro Rafael Tolói e o volante Jorginho.

Bélgica

O time que fez a seleção brasileira chorar na última edição da Copa do Mundo, em 2018, garantiu a sua sexta participação na competição com uma campanha imbatível e um desfecho ainda melhor: um sonoro 9 a 0 sobre San Marino, em Bruxelas, em 10 de outubro de 2019. Para a competição, o time chega com o atacante Romelu Lukaku em sua melhor forma – eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano

Inglaterra

Embalados pela boa fase de sua nova geração – Foden e Mount, campeões da última Champions pelo Chelsea -, além de nomes como Sansho, Rashford e experientes como o atacante Harry Kane, o time chegou a Euro embalado pelo segundo melhor ataque das eliminatórias (atrás apenas da Bélgica, que fez dois jogos a mais). Terá em seu favor o fato de jogar boa parte da campanha em casa, incluindo uma hipotética decisão, marcada para o dia 11 de julho, em Wembley.

Espanha

Foi como um marco para a renovação espanhola a vitória de 6 a 0 sobre a Alemanha, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, em novembro de 2020, pela Liga das Nações, torneio bienal criado para substituir amistosos internacionais. A pior derrota imposta ao rival em 89 anos fez a Fúria voltar a sonhar com voos altos. Se não terá Sérgio Ramos e nenhum jogador do Real Madrid, ponto mais polêmico na convocação de Luis Enrique, a renovação espanhola carrega ares de esperança com nomes como José Gayà, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo e tantos outros.

França

Basta olhar para a convocação da França para entender os motivos que credenciam os atuais campeões mundiais a um favoritismo quase unânime na atual edição da Euro. O time de Didier Deschamps ganho o retorno de Karim Benzema, de volta, além de ótimas fases vividas por toda a sua linha de frente: Mbappé, Giroud, Griezmann, Dembelé, Coman e cia. Sem contar com nomes como N’Golo Kanté, herói do Chelsea na última conquista da Liga dos Campeões, e Paulo Pogba, ainda titular absoluto. Mesmo no “grupo da morte”, ao lado de Alemanha, Portugal e Hungria, franceses são, com folga, os grandes favoritos.

