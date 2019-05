CSA x Palmeiras: sem TV, torcedores terão de recorrer a rádios

O torcedor do Palmeiras viverá uma situação diferente nesta quarta-feira, 1, para tentar acompanhar a partida do time contra o CSA, em Maceió, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h. Quem não for ao estádio Rei Pelé, terá de recorrer à transmissão da partida por emissoras de rádio para saber dos lances e do andamento do placar da partida.

Além das rádios de Maceió, como a Pajuçara, Gazeta AM e 1020 AM, que podem ser sintonizadas pela internet, a rádio paulista Transamérica anunciou na tarde desta terça-feira, 30, que enviou equipe completa à capital alagoana e fará a transmissão do duelo.

Como o Palmeiras não fechou acordo com a Globo para os direitos de transmissão do torneio para TV aberta e pay-per-view, a partida em Maceió não terá transmissão em nenhum canal. Já para TV fechada, a exibição da partida está impossibilitada porque o clube alviverde tem acordo com a Turner enquanto que o CSA, por sua vez, fechou vínculo com o SporTV.

Por isso, as únicas alternativas restantes para acompanhar a partida são em ferramentas de tempo real pela internet, como no site de VEJA/PLACAR, ou por emissoras de rádio. Exceto a Transamérica, as principais estações de São Paulo não vão transmitir o jogo, pois estarão no mesmo horário com outro evento: a partida do rival Corinthians.

Também às 16h desta quarta-feira, o clube alvinegro enfrenta a Chapecoense, no Itaquerão, pelo Brasileirão. Como essa partida será na capital paulista, as emissoras locais vão se dedicar principalmente à cobertura do jogo do Corinthians, porém terão entradas ao vivo e informações dos principais lances de CSA x Palmeiras.

Além das rádios tradicionais, canais online como a Web Rádio Verdão e as páginas do Palmeiras no YouTube e no Facebook farão a transmissão de áudio da partida.

(com Estadão Conteúdo)