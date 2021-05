Palmeiras vence o Corinthians e garante vaga na final do Paulistão

O Palmeiras é o primeiro finalista do Campeonato Paulista 2021. Neste domingo, 16, a equipe alviverde derrotou o arquirrival Corinthians por 2 a 0, na Arena Corinthians, pela semifinal do estadual, e segue vivo na disputa do título. Os gols da vitória foram anotados por Victor Luis e Luiz Adriano. O time da casa ainda desperdiçou um pênalti com o meia Luan.

Agora, o Verdão aguarda o vencedor da partida entre São Paulo e Mirassol, que se enfrentam neste domingo, 16, no Morumbi, às 20h30, para saber quem encara na decisão. Os dois times que avançarem à final vão se enfrentar em jogos de ida e volta, com o de melhor campanha tendo o direito de decidir em casa.

A princípio, as datas reservadas para a decisão são 20 e 23 de maio. Mas a FPF (Federação Paulista de Futebol) negocia com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), para que sejam nos dias 23 e 30. Nesse caso, dependendo do confronto da final, os jogos da primeira rodada do Brasileirão sofreriam alterações, já que a competição nacional começa dia 29.

O time alviverde abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Raphael Veiga avançou pela direita e cruzou rasteiro para a área. O zagueiro Raul Gustavo desviou e a bola sobrou para Rony. O atacante bateu firme, Cássio espalmou e Victor Luis chegou livre para balançar a rede.

O restante da etapa teve a equipe de Abel Ferreira mais fechada e explorando os espaços dados com o Corinthians mais ofensivo. Apesar disso, quem quase ampliou foi o Palmeiras que, aos 24 minutos, teve um chute de Victor Luis carimbando a trave e, aos 48 minutos, um gol impedido de Luiz Adriano.

O Verdão iniciou o segundo tempo melhor, com boas oportunidade de Rony, Victor Luis e Raphael Veiga, mas o time caiu de produtividade e o rival não aproveitou. O Corinthians levou perigo apenas uma vez no início da etapa, com Gustavo Mosquito. Já aos 30 minutos, o Palmeiras ampliou o marcador. Luiz Adriano recebeu de Rony, dominou e bateu no cantinho de Cássio.

Na reta final, aos 41 minutos, o Timão ainda perdeu um pênalti com Luan. No minuto anterior, Gustavo Mosquito foi derrubado por Danilo dentro da área e o árbitro assinalou a infração. O meia foi para a cobrança e carimbou o travessão.