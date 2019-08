Oswaldo de Oliveira é anunciado como novo técnico do Fluminense

O Fluminense confirmou na noite desta terça-feira a contratação de Oswaldo de Oliveira como o substituto de Fernando Diniz, demitido na última segunda, no comando da equipe. O novo treinador viajará com a delegação para São Paulo, em razão do duelo contra o Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta. A equipe carioca, porém, será dirigida na partida pelo técnico interino Marcão.

Diniz perdeu o cargo após a derrota em casa para o vice-lanterna CSA na última rodada do Campeonato Brasileiro. Além de tentar levar o Flu ao título da Sul-Americana, Oswaldo terá como missão resgatar a equipe do risco de rebaixamento no torneio nacional – o Fluminense é o atual 18º colocado e está no Z-4 da competição.

Esta será a terceira passagem de Oswaldo de Oliveira pelo Fluminense. O treinador de 68 anos comandou a equipe entre 2001 e 2002, quando chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro (à época decidido na fórmula de mata-mata), e retornou para o Tricolor das Laranjeiras em 2006. A apresentação oficial do técnico está marcada para a próxima segunda-feira.