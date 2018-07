Os números impressionantes de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira, em suas redes sociais, a saída do português Cristiano Ronaldo para a Juventus, da Itália. Após nove anos, o atacante de 33 anos deixa a equipe espanhola com incríveis números individuais e coletivos, tornando-se um dos maiores jogadores da história do clube e do futebol mundial.

Vestindo a camisa do Real Madrid, Ronaldo acumula mais gols do que jogos e conquistou a Liga dos Campeões da Europa em quatro oportunidades, além de dois títulos do Campeonato Espanhol e Copa do Rei, duas Supercopas da Espanha e Europa e três títulos do Mundial de Clubes.

Confira os números de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid: