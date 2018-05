No reencontro com a torcida, Flamengo vence e avança na Libertadores

O Flamengo afastou de vez um fantasma do ano passado. Depois de frustrantes quedas ainda na fase de grupos em suas últimas três participações na Copa Libertadores, o time carioca assegurou a vaga nas oitavas deste ano ao superar o Emelec por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, em seu reencontro com a torcida. Éverton Ribeiro marcou os gols da partida.

O meia-atacante decidiu a partida com um gol no início e outro no fim do segundo tempo, aos 47 minutos, em bela cobrança de falta. Era a vitória que o Flamengo buscava para sacramentar sua classificação às oitavas de final com uma rodada de antecedência no Grupo D.

Agora o time carioca, com nove pontos, vai decidir com o River Plate na quarta-feira da próxima semana a primeira colocação da chave, fora de casa. O rival argentino lidera no momento, com 11 pontos. Já o Emelec receberá o Independiente Santa Fe, no Equador, no mesmo dia, para definir o terceiro colocado do grupo, que garantirá vaga na Copa Sul-Americana.

A partida desta quarta foi a primeira do Flamengo com a presença de sua torcida no Maracanã nesta Libertadores. Nos dois jogos anteriores como mandante (contra River Plate e Independiente Santa Fe), o time brasileiro atuou com os portões fechados em razão da punição sofrida pela confusão generalizada ocorrida no fim do ano passado na decisão da Copa Sul-Americana.