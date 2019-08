Neymar volta a ficar fora de jogo do PSG

O atacante Neymar, protagonista de uma interminável novela sobre uma possível saída do Paris Saint-Germain, ficou fora da lista de relacionados pelo técnico Thomas Tuchel para o duelo deste domingo, 25, a partir das 16h (de Brasília), contra o Toulouse, no estádio Parque dos Príncipes, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

Segundo um comunicado do clube parisiense, o brasileiro, que recentemente se recuperou de uma lesão que o deixou fora da seleção brasileira na Copa América, está em fase de “treinamento”, embora o PSG aguarde o esclarecimento do futuro do atacante, cobiçado por Barcelona e Real Madrid.

Embora o boletim médico de Neymar indique que ele está “pronto para jogar”, o técnico Tuchel reconheceu que o brasileiro não voltará a jogar pelo PSG enquanto não definir a permanência no clube (possibilidade que ainda não está descartada). Há duas semanas, membros da torcida do clube ofenderam Neymar com faixas e gritos na estreia do time na Ligue 1.