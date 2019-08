Neymar treina com elenco do PSG e pode voltar a jogar no domingo

Neymar voltou a treinar com o elenco do Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, 21, depois de uma semana treinando sozinho. O clube ressaltou que o brasileiro de 27 anos estava afastado porque se recuperava de lesão no pé direito, apesar dos rumores de que o afastamento se deu por causa da negociação com Barcelona e Real Madrid.

O PSG entrará em campo no próximo domingo, 25, contra o Toulouse, no Parque dos Príncipes, pela 3ª rodada do Campeonato Francês. A participação de Neymar na partida depende da decisão da diretoria, mas é reprovada pela própria torcida organizada do clube, que xingou o craque brasileiro na primeira rodada da competição.

A volta de Neymar aos treinos acontece logo após a revelação de que ele está apto para jogar, feita pelo preparador físico da seleção brasileira, Fábio Mahseredjian, para justificar a convocação do atacante para os amistosos contra Colômbia e Peru, nos Estados Unidos. Na ocasião, Neymar ainda estava afastado no PSG, sob justificativa de que não estava recuperado de lesão.

Neymar deseja sair do PSG, que endurece negociações com Barcelona e Real Madrid. O clube catalão ofereceu uma proposta de empréstimo de um ano, com opção de compra estipulada em 150 milhões de euros (cerca de 675 milhões de reais), segundo o jornal francês Le Parisien. O clube de Paris, porém, só aceita liberar Neymar por 222 milhões de euros (por volta de 999 milhões de reais), mesmo valor que desembolsaram para contratar o brasileiro em 2017.