Neymar se revolta contra VAR após eliminação do PSG: ‘Vergonha’

A alegria do carnaval brasileiro terminou e Neymar viveu um dia de revolta em sua volta à França nesta quarta-feira, 6. Se recuperando de lesão, o atacante brasileiro assistiu das tribunas do Parque dos Príncipes a derrota por 3 a 1 para o Manchester United que eliminou o Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões da Europa, novamente nas oitavas de final. Minutos após a derrota, Neymar recorreu às redes sociais para reclamar da arbitragem.

“Isso é uma vergonha! Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar olhando lance em câmera lenta. Isso não existe. Como o cara vai colocar a mão de costas. Vai para a PQP!”, desabafou o brasileiro, em seu Instagram. Ele se refere ao lance, já nos acréscimos, em que a arbitragem marcou pênalti de Presnel Kimpembe, com o auxílio do VAR.

O PSG havia vencido o primeiro jogo em Manchester por 2 a 0 e tinha situação confortável diante do gigante inglês, que foi a campo com nove desfalques. No entanto, com a surpreendente derrota por 3 a 1, o clube francês foi eliminado pela terceira vez consecutiva nas oitavas de final.

Neymar, que sofreu nova lesão no quinto metatarso, um osso do pé direito, tinha esperanças de retornar ao time numa fase mais avançada da Champions. No entanto, com mais esta frustração, o sonho do time de conquistar a Europa pela pela primeira vez ficará para 2020.