Neymar se irrita com perguntas sobre Barça: ‘Não encham o saco’

Neymar retornou à França nesta quinta-feira, 31, depois de passar um dia em Barcelona para tratar de uma fratura no pé direito. O atacante do Paris Saint Germain, antes de pegar o voo, foi abordado por vários jornalistas no aeroporto da capital catalã e se irritou com perguntas sobre um possível retorno para o Barça, seu antigo clube.

Os repórteres questionaram se o atacante de 27 anos queria voltar ao Barcelona e se tinha conversado com seus ex-companheiros de equipe, como o argentino Lionel Messi. “Não me encham o saco”, disparou Neymar, irritado ao caminhar de muletas em direção ao embarque do aeroporto.

Neymar cuando le preguntan sobre el #Barcelona: “No me toques los cojones”. pic.twitter.com/P8jVn6o44l — Minuto 90 ⚽️ (@Minuto_9o) January 31, 2019

Neymar está começando o processo de recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, lesão similar à que deixou o astro de fora dos gramados nos meses que antecederam a Copa do Mundo da Rússia. Segundo informações divulgadas pelo PSG, o brasileiro, desta vez, não precisará de cirurgia, mas ficará de fora por cerca de dois meses e meio.

O brasileiro passou somente um dia na cidade, mas o pouco tempo foi o suficiente para despertar rumores de sua volta ao Barcelona. A viagem do atacante, no entanto, era apenas parte do plano médico feito pelo PSG.

Neymar jogou no Barça por quatro temporadas, logo depois de deixar o Santos, em 2013. Desde que se transferiu para o Paris, em 2017, ele convive com rumores que envolvem seu retorno à Espanha, para a equipe catalã ou para o rival Real Madrid.