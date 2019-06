Neymar posta nas redes sociais a foto do tornozelo machucado

O jogador Neymar postou nesta quinta-feira, 6, em seu perfil no Stories do Instagram, uma foto da perna direita tatuada, que mostra o tornozelo muito inchado na lateral direita, com a legenda: “Depois da tempestade, vem a calmaria”.

O atacante se machucou no jogo com o Catar, na quarta-feira à noite, e por causa da lesão foi cortado da Copa América no Brasil, de 14 de junho a 7 de julho, enquanto o PSG espera reavaliar em 72 horas o diagnóstico médico de sua estrela.

O PSG, via Twitter, disse que Neymar “foi vítima de uma torção severa do plano lateral externo do tornozelo direito”. “A situação do atacante (…) será reavaliada pelo departamento médico do clube nas próximas 72 horas para abordagem terapêutica a ser seguida e estabelecer um prognóstico, ou seja, o tempo de recuperação do jogador devido a essa lesão”, completou o clube.