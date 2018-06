Neymar chorou após marcar o segundo gol da vitória da seleção brasileira sobre a Costa Rica por 2 a 0, nesta sexta-feira, 22, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2018, no Estádio São Petersburgo. Com uma atuação abaixo da média, o atacante foi criticado pelo mau comportamento dentro de campo e desabafou em suas redes sociais.

“Nem todos sabem o que passei para chegar até aqui, falar, até papagaio fala, agora fazer… poucos fazem! O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer. Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora, né! O sonho continua, sonho não… OBJETIVO!”, esbravejou Neymar.

O atacante ainda está fora de ritmo, após voltar da recuperação de uma contusão – foram dois jogos com atuações decepcionantes. Apesar do gol contra a Costa Rica, o futebol de Neymar foi marcado, até aqui, pela falta de foco e pela reincidência em se atirar no gramado tentando enganar os árbitros e cavar faltas e penalidades.

Hoje, no momento de maior pressão da partida, na parte final do segundo tempo, quando o Brasil acumulava mais um tropeço e precisava do melhor jogador da equipe, Neymar estava se desentendendo com adversários e tomando cartão amarelo por reclamações com o árbitro.

Para o ‘objetivo’ de vencer a Copa ser concretizado, o sucesso da seleção brasileira deveria passar pelos pés do atacante, mas agora passa, principalmente, pela cabeça do camisa 10.