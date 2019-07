Negociando com o Flamengo, Filipe Luís se despede do Atlético de Madrid

O lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luís, campeão com a seleção na Copa América de 2019, se despediu neste domingo do Atlético de Madrid, clube espanhol pelo qual atuou nas últimas oito temporadas. Aos 33 anos, o jogador parece estar distante da aposentadoria, e seu retorno ao futebol nacional parece iminente: embora não tenha cravado, Filipe negocia com o Flamengo. “Ainda não assinei o contrato. Temos conversas avançadas, mas ainda não assinei com ninguém. Nos próximos dias tomarei a decisão”, limitou-se o brasileiro.

O time rubro-negro já repatriou outro lateral veterano esta temporada: no mês passado, o lateral-direito Rafinha chegou ao clube da Gávea egresso do Bayern de Munique, da Alemanha. Titular do técnico Tite no torneio sul-americano de seleções, Filipe Luís chegará ao Flamengo para assumir a posição na equipe carioca. Mesmo assim, o jogador preferiu ressaltar os pontos altos com a camisa do clube da capital espanhola. “Tive o privilégio de fazer parte do período mais vitorioso deste clube. Hoje é um dia feliz, pois dei tudo de mim para este clube. Estarei de volta no futuro, isso é apenas uma despedida como jogador ”, disse o brasileiro.

Filipe Luís deve voltar ao Brasil depois de 15 anos no futebol europeu. Em 2004, o lateral deixou o Figueirense rumo ao Ajax, da Holanda. Chegou em 2010 ao Atlético de Madrid, onde conquistou a Liga Europa (duas vezes), a Supercopa da Europa (três vezes), a Liga Espanhola (uma vez) e a Copa do Rei (uma vez). Em 2014, fez uma pausa em sua trajetória vitoriosa na Espanha para jogar uma temporada pelo Chelsea, clube pelo qual foi campeão nacional e vencedor da Copa da Liga Inglesa.