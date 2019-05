‘Não joguei bem’, diz Pato após derrota em reencontro com Corinthians

Alexandre Pato enfim atuou contra o Corinthians vestindo a camisa do São Paulo. O desempenho, entretanto, não foi dos melhores, como admite o próprio jogador. Depois da derrota por 1 a 0 para o rival, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, em Itaquera, o atacante revelou que ainda não está 100% fisicamente após o retorno da China.

“Primeira vez que eu encontro o Corinthians e perdemos. Não fui bem, eu poderia ter jogado melhor, ajudado mais o meu time. Infelizmente não consegui. O Corinthians fez um gol muito rápido, um gol de sorte e segurou lá atrás”, comentou o atacante, hostilizado pela torcida alvinegra durante todo o jogo.

Alexandre Pato voltou ao futebol brasileiro em março, depois de passagem conturbada pelo Tianjin Tianhai. “Eu fiquei cinco meses parado, não fiz a pré-temporada com o grupo, estou me esforçando muito nos jogos. Não estou 100%, não estou bem fisicamente, mas estou tentando melhorar a minha parte física. Reconheço que não fiz um bom jogo”, disse.

Apesar do recomeço difícil no clube do Morumbi, o jogador mostrou confiança de que vai entrar em forma e poder ajudar o São Paulo o mais rápido possível. “Tenho certeza de que vou alcançar a minha melhor parte fisicamente. Vou lutar e trabalhar forte. Não joguei bem. Mas vou lutar para chegar à minha melhor forma”, afirmou.

Primeira vez – Alexandre Pato teve uma saída nada amistosa do Corinthians em 2014, quando foi emprestado ao São Paulo em uma troca pelo meia Jadson. Na época, havia uma cláusula contratual que não permitia que o jogador enfrentasse o ex-time. O acordo terminou com a negociação do atleta para o Villarreal, em 2016.

A antipatia do torcedor corintiano que culminou na precoce saída, um ano após o clube ter pago 40 milhões de reais por sua contratação, teve como gota d’água um erro na disputa de pênaltis contra o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2013. Alexandre Pato tentou uma cavadinha, errou e eliminou o time.