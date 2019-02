Nantes recorre à Fifa para receber valor da transferência de Emiliano Sala

O Nantes decidiu recorrer à Fifa para resolver a disputa com o Cardiff City sobre o pagamento da transferência do atacante argentino Emiliano Sala, morto em um acidente de avião pouco depois do acerto da negociação.

Segundo o jornal francês L’Équipe, o Nantes apresentou um recurso à entidade máxima do futebol mundial para exigir o pagamento da primeira parcela da transferência do atleta, que estava junto do piloto David Ibbottson no avião que caiu no Canal da Mancha em janeiro.

O Nantes se baseia no artigo 12 do regulamento do estatuto de transferência de jogadores da Fifa e exige os 6 milhões de euros (25,6 milhões de reais) da primeira parcela da negociação. Sala foi vendido ao Cardiff por 19 milhões de euros (81,1 milhões de reais), sendo 2 milhões de euros (8,5 milhões de reais) em bônus por desempenho. Essa foi a maior compra da história do clube do País de Gales.

O pagamento foi dividido em três parcelas: 6 milhões de euros na assinatura do contrato, outros 6 milhões de euros na temporada seguinte e o restante no terceiro ano do jogador com o Cardiff. O contrato foi assinado em 21 de janeiro, mesmo dia em que o avião que levava o jogador de Nantes a Cardiff caiu no mar. O corpo de Sala foi encontrado no fundo do Canal da Mancha dezoito dias depois.

Apesar de o presidente do Cardiff, Mehmet Dalman, ter garantido que o clube tinha “honra” e pagaria os valores ao Nantes, o dinheiro ainda não foi depositado na conta da equipe francesa.