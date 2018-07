A Bélgica encara a Inglaterra neste sábado, a partir das 11h (de Brasília), no Estádio São Petersburgo, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2018. O jogo terá um confronto particular entre os atacantes Harry Kane e Romelu Lukaku, que brigam pela artilharia da competição e também pela quebra de um recorde de Ronaldo “Fenômeno”.

Kane lidera a corrida pela chuteira de ouro com seis gols, mas passa por um longo período sem balançar as redes. O inglês marcou dois gols na vitória sobre a Tunísia por 2 a 1, na estreia inglesa no Mundial, depois anotou três gols na segunda rodada, quando a Inglaterra goleou o Panamá por 6 a 1. O atacante do Tottenham fez seu último gol nas oitavas de final, em um empate por 1 a 1 contra a Colômbia.

Lukaku está na segunda colocação da artilharia, com 4 gols feitos até o momento. O atacante do Manchester United fez dois gols na estreia, quando a Bélgica derrotou o Panamá por 3 a 0 e, na segunda rodada, contra a Tunísia, o belga marcou mais dois gols na goleada por 5 a 2. Desde então, Lukaku passou em branco em jogos importantes contra o Japão nas oitavas, Brasil nas quartas, e França na semifinal.

Bélgica e Inglaterra já se enfrentaram na fase de grupos, mas ambos os treinadores preferiram poupar seus principais jogadores no confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos, pois as duas seleções já estavam classificadas. Habituados a se enfrentar no Campeonato Inglês, Kane e Lukaku tentam superar marca de Ronaldo “Fenômeno” – anotou oito gols em 2002 – único jogador a marcar mais de seis gols em uma edição de Copa nos últimos 40 anos.