MST convida Maradona para jogar futebol com Lula e Chico Buarque

Diego Armando Maradona foi convidado a participar de uma partida festiva ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do cantor Chico Buarque, entre outras personalidades, em Guararema, no interior de São Paulo, no próximo sábado.

O evento marcará a inauguração do campo Dr. Sócrates Brasileiro na cidade. O projeto é um trabalho conjunto da Escola Nacional Florestan Fernandes, um centro idealizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e de um grupo de alunos e professores dos cursos de arquitetura e urbanismo da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo Rafael Soriano, assessor de imprensa do MST, Lula e Chico Buarque confirmaram presença no evento, mas Maradona, um antigo admirador do ex-presidente do Brasil, ainda não deu resposta. O ex-jogador Paulo César Caju, campeão mundial com a seleção brasileira em 1970, também foi confirmado. Procurada, a prefeitura de Guararema disse desconhecer o evento.

Segundo informações da agência italiana Ansa, o campo batizado em homenagem ao ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira, morto em 2011, foi construído por meio de um financiamento coletivo de 602 pessoas que arrecadou pouco mais de 67.000 reais.

A construção do campo está sendo realizada por 25 voluntários que pertencem ao MST, provenientes de São Paulo, Minas Gerais e Tocantins.