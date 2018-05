Moscou, a capital do futebol em 2018

1. Moscou, Russia zoom_out_map 1 /5 Catedral de São Basil (//iStock) Catedral de São Basil

2. Moscou, Russia zoom_out_map 2 /5 Ponte de tirantes (//iStock) Ponte de tirantes

3. Moscou, Russia zoom_out_map 3 /5 Estação de metrô Mayakovskaya (//iStock) Estação de metrô Mayakovskaya

4. Moscou, Russia zoom_out_map 4 /5 Vista geral da Catedral do cristo salvador (//iStock) Vista geral da Catedral do cristo salvador

5. Moscou, Russia zoom_out_map 5/5 Vista geral do centro de negócios (//iStock) Vista geral do centro de negócios

A capital russa, com pouco mais de 12 milhões de habitantes, maior cidade da Europa depois de Istambul (Turquia), reafirmará na Copa do Mundo sua total abertura para o turismo, 27 anos após o fim da União Soviética. Moscou é a única sede do Mundial com dois estádios (o Luzkniki, que abrigará a abertura e a final, e a Arena Spartak) e receberá 12 jogos do torneio – ao menos um deles da seleção brasileira, contra a Sérvia, no dia 27 de junho, na Arena Spartak. Enquanto a bola não estiver rolando, os visitantes terão uma infinidade de opções de cultura e lazer.

A cidade foi fundada em meados de 1140 e, durante o Império Russo, perdeu o status de capital para a recém-criada São Petersburgo, em 1712. A sede do governo federal só voltou a Moscou em 1918, quando o país estava sob comando do exército bolchevique e logo após a Revolução Russa, permanecendo como capital mesmo com o fim da União Soviética.

Patrimônio da Unesco, a Praça Vermelha é o principal ponto turístico da capital. No local, estão reunidos o Kremlin, residência oficial da presidência, e a Catedral de São Basílio, icônica igreja da arquitetura renascentista russa. E também o mausoléu de Vladimir Lenin, que costuma ter grandes filas.

O Teatro Bolshoi e a Galeria Tretyakov são outros locais de grande interesse cultural na capital russa, assim como o Museu da Cosmonáutica, onde os russos celebram suas façanhas na corrida espacial dos tempos da Guerra Fria. Para quem busca mais diversão, os bares às margens do Rio Moscou, em pleno verão moscovita, são uma boa opção. Dica para quem vai à capital russa: evite táxis (os preços costumam ser abusivos, e, além disso, as viagens nas imponentes estações de metrô são uma imperdível viagem no tempo).

Os jogos em Moscou na Copa do Mundo:

Estádio Luzhniki:

Rússia x Arábia Saudita – 14/06

Alemanha x México – 17/06

Portugal x Marrocos – 20/06

Dinamarca x França – 26/06

Oitavas de final – 3/7

Semifinal

Final

Estádio Spartak:

Argentina x Islândia – 16/06

Polônia x Senegal – 19/06

Bélgica x Tunísia – 23/06

Sérvia x Brasil – 27/06

Oitavas de final – 1/7

Abaixo, videos da agência de notícias russa Russia Today, sobre Moscou, com legendas em inglês