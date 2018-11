Morre Aldyr Schlee, criador da camisa verde e amarela da seleção

Andyr Schlee, responsável pela criação da camisa verde e amarela da seleção brasileira, morreu na noite da última quinta-feira, 15, aos 83 anos. O gaúcho nascido em Jaguarão estava internado no Hospital Beneficiência Portuguesa de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, há 10 dias. Ele lutou contra um câncer de pele durante dez anos.

Schlee venceu um concurso que serviria para determinar as cores do uniforme do Brasil em 1953, três anos depois do Maracanazo. A iniciativa, criada pelo jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, era substituir o branco que era utilizado nas roupas da seleção na final da Copa do Mundo de 50, quando o país acabou derrotado para o Uruguai. Cartunista na época, Schlee participou da competição e projetou o uniforme da equipe com a camisa amarela, calção azul e meias brancas.

A ideia do ilustrador de imprensa, artista gráfico, escritor e jornalista foi a vencedora da premiação e lhe rendeu uma quantia equivalente a 20 mil reais, além de um estágio no jornal carioca. Um ano depois dessa eleição, a CBD (Confederação Brasileira de Desportos) oficializou o modelo com as cores que a seleção veste até os dias de hoje.