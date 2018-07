Capitão da seleção brasileira na derrota de 2 a 1 para a Bélgica, o zagueiro Miranda falou sobre a eliminação do Brasil no mundial da Rússia minutos após o final da partida. Em entrevista à TV Globo, o defensor parabenizou os belgas e afirmou que a seleção “deixa a Copa do Mundo de cabeça erguida porque tentamos o nosso melhor”.

Miranda avaliou que o grupo que participou da competição é uma seleção jovem, que tem potencial para brilhar e faturar o hexa daqui a 4 anos no Catar. “O que fica é um grupo guerreiro, com grandes jogadores, jovens, e com condição de ganhar o próximo mundial”, argumentou.

O zagueiro, que defende a Inter de Milão, da Itália, é um dos mais experientes da atual seleção e assumiu a responsabilidade de aconselhar os mais jovens do elenco no final da partida, ainda no campo da Arena Kazan. Aos 33 anos, ele dificilmente voltará aos campos pelo Brasil em uma Copa.

A vitória belga começou com um gol contra de Fernandinho, com De Bruyne ampliando o placar. O Brasil descontou com Renato Augusto e chegou a pressionar pelo empate, mas não conseguiu levar o jogo para a prorrogação.