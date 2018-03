Messi marca e celebra com ‘dancinha’ em vitória do Barcelona

O Barcelona não chegou a ser brilhante neste domingo, mas confirmou o seu domínio na atual temporada do Campeonato Espanhol, ao vencer o Athletic Bilbao por 2 a 0, no Camp Nou, pela 29ª rodada. Lionel Messi marcou pelo sexto jogo consecutivo e celebrou de uma maneira pouco comum. O geralmente tímido craque argentino olhou para as tribunas e fez uma rápida dancinha – mais ao estilo do companheiro Yerry Mina.

Mais cedo, ainda no primeiro tempo, Paco Alcácer marcou o primeiro do Barcelona, que teve vários desfalques: Sergio Busquets, contundido, Andrés Iniesta, poupado, e Luis Suárez, suspenso. O time chegou, assim, aos 75 pontos, manteve a invencibilidade na competição e ficou ainda mais próximo do título.

Vice-líder, o Atlético de Madrid soma 64 e precisa vencer o Villarreal neste domingo para não se complicar de vez na disputa. Com 35 pontos, por sua vez, o Athletic Bilbao briga pelas posições intermediárias da tabela.