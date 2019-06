Messi faz piada com Agüero

O calor da Bahia parece estar fazendo bem a Lionel Messi, que buscará seu primeiro título com a seleção argentina adulta na Copa América do Brasil. Direto do hotel onde a seleção está hospedada, em Salvador, o atacante do Barcelona publicou uma foto tomando mate, enquanto Sergio Agüero, que perdeu o horário do treino, dormia. “Tomando mate com meu companheiro de quarto”, escreveu Messi, já vestido com a roupa para o treino. Minutos depois, Agüero se defendeu nos comentários: “Não tocou o despertador”.

Dois ex-companheiros de Messi no Barcelona se divertiram com a brincadeira. Daniel Alves, capitão da seleção brasileira, comentou com emojis de sorrisos, enquanto Neymar foi direto, com uma sigla em espanhol: “Que filho da p…”.