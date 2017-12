Mbappé: ‘Cristiano era meu ídolo, mas isso acabou’

Aos 19 anos recém-completados, Kylian Mbappé já é uma das grandes estrelas do futebol mundial. O atacante francês vem se entendendo perfeitamente com Neymar e Edinson Cavani no ataque do Paris Saint-Germain e acredita que a equipe tem boas chances de conquistar sua primeira Liga dos Campeões. Para isso, terá de passar pelo Real Madrid nas oitavas de final. Em entrevista ao diário espanhol Marca nesta quarta-feira, Mbappé se disse pronto para o desafio e minimizou o fato de reencontrar seu antigo ídolo, Cristiano Ronaldo.

O prodígio francês não esconde sua admiração pelo português. Na infância, ele tinha vários pôsteres de Cristiano em seu quarto e, durante visita ao Real Madrid em 2013, Mbappé chegou a tirar uma foto com o ídolo. Agora, porém, vê o melhor do mundo como seu concorrente. “É um ídolo da minha infância e foi bonito conhecê-lo naquela visita. Mas sou um competidor, quero sempre ganhar, ganhar e ganhar. O adorava quando pequeno, mas isso acabou. Vou ao Santiago Bernabéu para ganhar”, afirmou o jovem atacante.

Mbappé teve propostas do Real Madrid, mas preferiu trocar o Monaco pelo PSG. Ao principal diário esportivo espanhol, explicou sua decisão. “Houve rumores de uma transferência ao Real Madrid, é verdade que falamos, mas isso faz parte do passado. (…) Quis ir ao PSG porque é o time da minha cidade.”

Relação com Neymar

Mbappé falou bastante sobre sua incrível sintonia com Neymar, que, segundo ele está “praticamente no mesmo nível de Cristiano”, e exaltou o comportamento do brasileiro.

“De fora, as pessoas vêm um Neymar diferente do que é. As pessoas o vem dando dribles e pensam que ele só pensa em se divertir, que é egoísta. Mas quem o conhece bem sabe que uma pessoa amável, que se aproxima de todos, muito simpático, e que primeiramente joga para o time.”

Mbappé também fez elogios ao uruguaio Cavani, mas evitou dizer que o “MCN” é o melhor ataque do mundo. “Sinceramente não pensamos nisso, de verdade, não queremos ser o melhor ataque, mas o melhor time do mundo. O importante é ganhar.”