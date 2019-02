Marcelo rebate críticas após derrota do Real Madrid: ‘Tudo culpa minha’

O Real Madrid encerrou uma sequência positiva, de cinco vitórias seguidas no Campeonato Espanhol, com uma derrota vexatória para o Girona em casa, no último domingo, 17. Apesar de não ter cometido nenhuma falha gritante, o lateral-esquerdo Marcelo voltou a ser alvo de críticas da imprensa e da torcida, mas desta vez resolveu rebater.

O brasileiro voltou a campo como titular após um mês e meio. Em seu lugar, jogou durante esse tempo o espanhol Sergio Reguilón. Em uma postagem do perfil Realmadridac no Instagram, uma comparação entre os dois atletas irritou Marcelo.

O Real Madrid venceu as últimas oito partidas com Reguilón como titular, enquanto nos nove compromissos em que participou, Marcelo somou apenas uma vitória, dois empates e seis derrotas (incluindo contra o Girona).”

Na legenda, a página questionou a titularidade do jogador. “Por que Marcelo segue sendo titular? Olhe, eu o amo, mas temos de ser realistas. Espero que volte a seu melhor nível o quanto antes! Vamos @marcelotwelve!”.

Em resposta ao perfil, que tem mais de 14.000 seguidores, Marcelo rebateu “Tudo culpa minha!!! Seguimos”.

Nos comentários, vários torcedores apareceram para defender seu trabalho. Marcelo está no Real Madrid desde 2006 e, apesar do grande número de conquistas, que incluem quatro Ligas dos Campeões, vem enfrentando críticas na atual temporada, na qual atuou em 23 jogos.

Após a derrota de 2 a 1 para o Girona, o jornal Marca, chegou a publicar que, no momento, “colocá-lo em campo é dar vantagem ao adversário. Porém, para o técnico Santiago Solari, o brasileiro não foi mal neste domingo. “Foi bem. Acredito que ele estava bem”, afirmou, de forma sucinta, tal como falou a respeito da expulsão de Sergio Ramos. “Ossos do ofício”, disse, sobre o zagueiro.