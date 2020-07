Manchester City carimba faixa do Liverpool com goleada: 4 a 0

O jogo começou com reverência e terminou com um atropelamento. Campeão inglês pela primeira vez em 30 anos, numa festa que varou a madrugada na cidade em plena pandemia de coronavírus na semana passada, o Liverpool entrou desconcentrado nesta quinta-feira, 2, e foi goleado impiedosamente pelo Manchester City por 4 a 0, no Etihad Stadium, pela 32ª rodada da Premier League. Kevin De Bruyne, Phil Foden, Raheem Sterling e Oxlade-Chamberlaim (contra) marcaram os gols da “carimbada” de faixa de campeão imposta pelo time do técnico Pep Guardiola.

Como manda a tradição, antes da partida o Liverpool foi recebido com aplausos na chamada “guarda de honra”, uma fila aberta pelo adversário para a entrada dos campeões. Mais uma vez, como será até o fim desta temporada, o duelo foi realizado sem a presença de torcedores, o que pode ter contribuído ainda mais para o clima de “ressaca” do Liverpool.

Se o vencedor da temporada entrou desligado, com os atacantes Sadio Mané e Mohamed Salah errando lances bobos, o City manteve um ritmo acelerado durante os 90 minutos e só não chegou a 5 a 0, pois um tento de Ryad Mahrez foi anulado devido a um toque de mão na origem da jogada, já nos minutos finais.

O técnico Jürgen Klopp evidenciou sua irritação após a partida em um entrevero com um jornalista da emissora Sky Sports. “Se você quer direcionar esta história como se não tivesses entrado focado no jogo, então faça isso. Você já me perguntou e eu respondi, eu gostei da atitude do meu time, eu acho que fui claro. O City é um time incrivelmente bom. Não é legal que nesta liga um outro time possa ser campeão mesmo tendo o City por perto e jogando desta maneira?”, disse, em tom ácido.

O resultado, porém, não altera nada. A cinco rodadas do fim, o Liverpool tem 86 pontos e o City, com 66, está tranquilo na vice-liderança. O Leicester é o terceiro com 55, um ponto a mais que o Chelsea.