Mãe e irmã saem em defesa de Neymar e mandam recado à mulher que o acusa

O atacante Neymar recebeu apoio público de sua mãe, Nadine, e de sua irmã, Rafaela Santos, dias depois de ter sido acusado de estupro. As familiares do jogador da seleção brasileira recorreram às redes sociais para defendê-lo e também para questionar a atitude da mulher de 26 anos que o acusa de violência sexual. Ambas, no entanto, desejaram que “Deus a perdoe”.

Em vídeo postado com o recurso Stories do Instagram, Rafaela reforçou discurso do próprio Neymar e de seu pai sobre o quanto o episódio abalou a família. Ela fez críticas à mulher que relata ter sido estuprada pelo jogador em um hotel de Paris em 15 de maio.

“Acho que nunca vou entender uma pessoa fazer isso, acusar a outra dessa forma. É um assunto muito sério, que muitas mulheres lutam por isso. O porquê ela fez isso eu nunca vou saber. Mas espero de coração que você consiga dormir tranquila, que tenha consciência de tudo o que você fez. Não desejo o seu mal. Não desejo isso para você. Desejo que Deus te perdoe, de coração, que siga em paz depois de tudo isso que você fez”, afirmou Rafaela na segunda-feira 3.

Em seguida, a jovem falou sobre sua proximidade com o irmão. “Eu amo meu irmão acima de tudo. Bato a cara por ele. Todo mundo que conhece o meu irmão sabe que ele nunca faria uma coisa dessa. É triste. É de você querer brigar porque o meu irmão é a pessoa que mais me protege no mundo. As pessoas que conhecem sabem o quanto ele é importante para mim. Então, não vou deixar ninguém falar uma coisa dessa dele porque é horrível.”

Já na manhã desta terça-feira, 4, Nadine postou uma foto em que aparece com Neymar e Rafaela e pediu que o filho foque no futebol. “Filho, neste momento em que tudo finalmente está sendo esclarecido e a verdade de Deus está vindo à tona é hora de aprender com tudo isso e voltar pra Jesus Cristo, seu primeiro amor. Ele é o único que realmente conhece seu coração, confie nele. Se concentre no que você mais ama na vida que é jogar futebol! É isso que vai lhe devolver a alegria que andou desaparecida nos últimos dias”, escreveu.

Em seguida, Nadine também mandou um recado à acusadora de Neymar. “Cristãos que somos, PERDOE ESSA MENINA ! Eu e sua irmã, como mulheres, podemos te garantir que ELA NÃO NOS REPRESENTA. Te amo muito e continuarei orando por você todos os dias da minha vida. Deus te abençoe…. Eu te amo.”

A mulher que acusou Neymar de estupro registrou boletim de ocorrência no último dia 31, em São Paulo. Na mesma noite, o jogador se disse inocente nas redes sociais e divulgou um vídeo com as conversas que manteve com sua acusadora. Em algumas fotos divulgadas, a mulher aparece nua ou seminua, além de ter tido seu rosto e nome revelados. Por isso, Neymar está sendo investigado por divulgação de conteúdo íntimo e deve depor na próxima semana. O vídeo foi deletado pelo Instagram dois dias depois da publicação.

Na noite de segunda-feira 4, o Jornal Nacional revelou que o advogado que representava a mulher rescindiu o contrato com a cliente alegando que ela mentiu. Segundo José Edgard da Cunha Bueno Filho, do escritório Fernandes e Abreu Advogados, a relação sexual entre o atacante da seleção brasileira e a mulher foi consensual e ela havia relatado aos advogados que sofreu uma agressão, mas não mencionou o crime de estupro.

O jogador segue na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), concentrado com a seleção brasileira que disputará a Copa América a partir do dia 14. Nesta quarta-feira, 5, com Neymar escalado, o time fará um amistoso contra o Catar, em Brasília.