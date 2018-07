Lucas Moura marca dois e Tottenham goleia Roma

O brasileiro Lucas Moura marcou dois gols na goleada do Tottenham por 4 a 1 sobre a Roma na madrugada de quinta-feira, em San Diego, no Estados Unidos, na estreia da International Champions Cup, torneio amistoso de pré-temporada que reúne grandes clubes da Europa.

O time italiano saiu na frente com um gol do checo Patrick Schick. O Tottenham, apesar de ainda estar desfalcado dos jogadores que defenderam a Inglaterra na Copa do Mundo, virou o jogo com dois gols do espanhol Fernando Llorente, aos nove, com um gol de cabeça, e pouco depois, e aos 18, após aproveitar um rebote do goleiro Antonio Mirante.

O Tottenham seguiu melhor na partida e fez o terceiro aos 28 minutos. Lucas aproveitou cruzamento de Serge Aurier e cabeceou para as redes. Aos 44, ele mandou uma bomba da entrada da área e fechou a vitória, com todos os gols no primeiro tempo.

No outro jogo da noite, o Manchester United venceu o Milan após vitória de 9 a 8 nos pênaltis, em jogo que terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal. Foram 26 penalidades cobradas.