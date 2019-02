Liverpool estreia com grande vitória diante do Arsenal, em Londres

Liverpool e Manchester United tiveram vitórias dignas das pretensões do time para essa temporada. O Liverpool venceu o Arsenal, em Londres, por 4 x 3, enquanto o United venceu o Bournemouth, fora de casa, por 3 x 1.

E o Liverpool teve dificuldade, mas fez grande partida. Saiu atrás com Walcott, que perdeu pênalti aos 30, mas um minuto depois, marcou.

O empate veio apenas aos 46 do primeiro tempo, com o brasileiro Coutinho.

Já na segunda etapa, a virada veio com certa facilidade. Aos quatro, Lallana marcou o segundo. Aos 11, Coutinho fez o terceiro e o Mane, aos 18, marcou o quarto, transformando o jogo em goleada.

O Arsenal ainda conseguiu complicar o jogo para o Liverpool. Oxlade-Chamberlain marcou aos 19 e Chambers aos 30, mas o Liverpool conseguiu segurar o resultado.

Já o Manchester United venceu com mai facilidade e teve gol de Ibrahimovic na estreia. Mata marcou aos 40 do primeiro tempo. Rooney marcou aos 14 e Ibra aos 19 do segundo tempo, fazendo 3 x 0 para o United.

Smith, aos 24, marcou o gol do Bournemouth.

